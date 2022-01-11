Три петербургских суда угрожали взорвать неизвестные

В Петербурге неизвестные угрожали взорвать сразу три суда. Об этом 11 января сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Сообщения с угрозами взрыва поступили в адрес Смольнинского, Приморского и Петродворцового судов.

«Слушатели не допускаются, лишних людей в зданиях нет. Письма будут переданы в полицию», — рассказали представители судов.

С 2019 года страну захлестнула волна «минирований» общественных зданий, таких как школы, суды, торговые центры и медицинские учреждения.