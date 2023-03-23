В Петербурге задержали телефонного хулигана, сообщмвшего в полицию о ложном минировании

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 6 марта в 20:02 в полицию позвонил неизвестный и сообщил, что на площади Ленина заминирован объект социальной инфраструктуры. Минирование оказалось ложным.

Спустя некоторое время 20 марта сотрудниками Центра «Э» Главка был задержан подозреваемый мужчина, 1981 года рождения, который находясь в доме на Полюстровском проспекте со своего мобильного телефона, в хулиганских целях, сообщил о ложном минировании.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). В отношении злоумышленника избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Центральном районе неизвестный сообщил о ложном минировании в БКЗ "Октябрьском".