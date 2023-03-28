В одном из дворов Московского района пожилой мужчина открыл стрельбу из пистолета для страйкбола

В Московском районе неизвестный мужчина, вооруженный пистолетом для страйкбола, открыл стрельбу по электрику управляющей компании. Подозреваемого задержали.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, инцидент произошел во дворе дома 2, корпус 1 по улице Костюшко. Около пяти часов 27 марта в полицию обратилась председатель управляющей компании, которая сообщила о стрельбе по людям, собакам и машинам, устроенным неизвестным гражданином.

Информацию подтвердил один из пострадавших, которым оказался 60-летний электрик УК. Мужчина пояснил, что злоумышленник во дворе произвел в сторону него выстрел из предмета похожего на пистолет, после чего скрылся в подъезде дома.

В тот же день по месту жительства в доме 2 по Костюшко за совершение преступления задержали 74-летнего пенсионера, у которого изъяли пистолет для страйкбола. Гражданина задержали и поместили в СПСЗЛ после составления протокола.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что петербургский суд отправил в колонию двух мужчин, которые напали на пенсионера, после чего устроили пальбу по детской площадке и окнам жилого дома.