В центре Петербурга неизвестного мужчину, проследовавшего на красный, переехали дважды

В Центральном районе неизвестный попал под колеса сразу двух автомобилей после того, как решил перейти дорогу на запрещающий сигнал светофора. Гражданин не выжил.

ДТП произошло 25 марта около шести утра у дома 78 по Невскому проспекту. Тогда 24-летний прапорщик, курсант Военной морской академии, управляя Hyundai Solaris, на регулируемом пешеходном переходе сбил переходящего на красный свет дорогу неизвестного мужчину, на вид которому лет 35. После этого следующий за Hyundai Solaris Mercedes-Benz под управлением 21-летнего жителя Пушкина повторно совершил наезд на пострадавшего. Об этом пишет Neva.Today.

В результате попавший под колеса мужчина от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Оба молодых человека к административной ответственности за нарушение ПДД в прошлом и этом году не привлекались.