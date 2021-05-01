На Ломоносова «каршеринг» влетел в светофор

В Центральном районе Петербурга произошло очередное ДТП с автомобилем системы «каршеринг». Авария случилась утром в субботу, 1 мая, на перекрестке улиц Садовая и Ломоносова. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

Так, в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» свидетели происшествия опубликовали кадры аварии. По предварительной информации, автомобиль двигался на большой скорости и его занесло, после чего иномарка вылетела на перекресток и врезалась в светофор.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства ДТП, а также уточняется информация по пострадавшим.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о погибшем на Киевском шоссе водителе фуры.