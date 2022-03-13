Тело мужчины достали из воды возле ЦПКиО

В Петроградском районе Петербурга обнаружено тело мужчины, которое прибило водами Средней Невки к пляжу Центрального парка культуры и отдыха имени Кирова. Как сообщает «Фонтанка», утопшего нашла служба охраны парка, которая вызвала к месту полицию.

На мужчине была коричневая куртка, черные брюки и кроссовки. Полицейские вытащили утопленника на берег.

Личность погибшего пока не установлена. Как именно он утонул также пока остается неизвестным.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в ДТП под Петербургом между деревнями Бережки и Братовище погибли три человека.