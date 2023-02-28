Воздушная гавань Северной столицы во вторник временно перестала принимать и отправлять самолеты

Несколько самолетов были вынуждены развернуться и отправиться в обратном направлении, подлетев к Санкт-Петербургу. Около 11 утра 28 февраля воздушная гавань Северной столицы перестали принимать и выпускать самолеты.

О временной приостановке полетов сообщили в пресс-службе Смольного. Уточнялось, что ограничение будет действовать до 12 дня вторника, 28 февраля.

В комментариях на странице правительства города "ВКонтакте" комментаторы высказали предположение, что самолеты перестали пускать в небо и принимать на земле из-за появившегося в небе неопознанного объекта. Несколько самолетов были вынуждены улететь с пассажирами обратно в Москву, также задержаны вылеты в Нижний Новгород, Калининград, Внуково, Сочи и Кировск.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что утром 28 февраля стало известно об отмене вылета двух самолетов из Петербурга, которые должны были отправиться в Куляб и Казань.