Самолеты в Куляб и Казань не вылетят из петербургского аэропорта 28 февраля

В последний день зимы на территории Петербурга отменили два рейса на вылет. Известно, что один из них должен был перевезти пассажиров в город Центральной Азии, а второй - в другой регион России. Речь идет о направлениях "Санкт-Петербург - Куляб" и "Санкт-Петербург - Казань".

По данным, представленным на сайте аэропорта Северной столицы, в 16:30 не состоится вылет авиарейса из города на Неве в Куляб. За перевозку пассажиров должна была отвечать компания "Уральские Авиалинии".

Вторым отмененным самолетом стало воздушное судно "Победы". До этого авиарейс в Казань хотели выпустить в 17:30 по московскому времени. Кроме того, из конечного пункта до Петербурга также не будет отправлен самолет, прибытие которого на территорию Петербурга ожидалось около одиннадцати часов вечера.

Все остальные авиарейсы должны быть выполнены согласно расписанию. Об изменениях пассажиры могут узнать на сайте воздушной гавани Санкт-Петербурга.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в конце весны из Санкт-Петербурга можно будет добраться до Сочи рейсами авиакомпании “Аэрофлот”. Полеты начнутся с 26 марта.