На Пулковском шоссе экс-супруг нашел погибшую жену со вскрытой шеей

В Московском районе мужчина нашел бывшую жену мертвой в ее квартире. На шее женщины виднелись глубокие раны от ножа.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 15 января в правоохранительные органы обратился встревоженный гражданин, который сообщил, что в в квартире на Пулковском шоссе, 30, корпус 2 он обнаружил труп бывшей 48-летней супруги.

Тело погибшей с колото-резанными ранами в области шеи направили в морг для установки точной причины смерти.

В тот же день у дома 20 по Киевской улице задержали 46-летнего сожителя женщины, который теперь подозревается в убийстве. По версии следствия, 6 января днем, находясь в квартире погибшей на Пулковском шоссе, мужчина во время конфликта схватил нож и нанес женщине тяжелые ножевые ранения в шею.

Подозреваемого задержали и поместили в ИВС. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Невском районе житель Пермской области подвергся нападению неизвестных. После произошедшего злоумышленники скрылись с места происшествия.