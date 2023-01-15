В Невском районе двое неизвестных пырнули ножом жителя Пермской области

В Невском районе Петербурга житель Пермской области подвергся нападению неизвестных, которые после произошедшего скрылись с места происшествия. Злоумышленников разыскивают.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, все произошло поздно вечером 14 января. Около половины 11 в полицию обратилась администратор хостела, которая рассказала о пострадавшем с ножевым, обратившийся за помощью на улице Дудко, 3 лит. "ч".

По прибытию на место специалисты установили, что на 32-летнего жителя Пермской области около 22:00 на улице Дудко было совершено нападение двумя неизвестными, которые нанесли пострадавшему ножевое ранение, после чего скрылись.

Мужчину поместили в шоковую реанимацию в тяжелом состоянии со множественными проникающими колото-резаными ранами грудной клетки, плеча и закрытой черепно-мозговой травмой.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все детали и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Князь-Владимирском соборе Петербурга среди прихожан оказались двое подозрительных мужчин, которые после замечаний начали угрожать ножом работникам храма.