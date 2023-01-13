Росгвардия задержала двоих агрессоров с ножом в Князь-Владимирском соборе

В Петроградском районе Петербурга в Князь-Владимирском соборе среди прихожан оказались двое подозрительных мужчин, которые в ответ на замечания, начали угрожать ножом работникам храма. В результате злодеи были задержаны.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, вечером в четверг, 12 января, в Князь-Владимирском соборе на улице Блохина зашли двое мужчин, которые вели себя неадекватно, при этом в руках одного из них был нож. Работник храма попросил мужчин удалиться, однако на просьбу агрессоры стали угрожать ему ножом.

В результате в храме нажали на кнопку тревожной сигнализации, после чего на место происшествия незамедлительно прибыл наряд Росгвардии и задержал злоумышленников. Задержанные, 42 и 34 лет, были доставлены росгвардейцами в отдел полиции для разбирательств.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на улице Белы Куна был задержан отобравший у мужчины телефон рецидивист.