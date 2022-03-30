В Ленобласти в Финляндию пытались вывезти больше 2 тонн холодильников

Таможенники пресекли вывоз из России в Финляндию 28 тонн импортных товаров и оборудования. Об этом 30 марта сообщила пресс-служба Выборгской таможни.

Сотрудники Выборгской таможни на пропускных пунктах «Торфяновка» и «Светогорск» предотвратили незаконный вывоз запрещенки. В частности, в Финляндию хотели провезти более двух тонн холодильников, почти пять тонн пневмоцилиндров, более 19 тонн электродов, чуть менее двух тонн частей промышленных ректификационных колонн.

Пресс-служба таможни напоминает, что подобное оборудование можно вывезти только при наличии специального разрешения. 9 марта 2022 года такая мера была принята в связи с желанием сохранить внутри страны инфраструктуру для заводов и производств.