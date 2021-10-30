Полиция задержала петербурженку из-за фото в трусах у Исаакиевского собора

Об этом 30 октября сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В Петербурге задержали 31-летнюю женщину, которая снялась в трусах напротив Исаакиевского собора. Девушка в октябре выложила фотографии в свой блог, полиция выявила их в ходе мониторинга социальных сетей.

После огласки петербурженка удалила фотографии и заявила, что их выложили недоброжелатели из микрофинансовой организации. В музее сказали, что не будут подавать заявление на девушку.

«Мы занимаемся сбором, изучением, хранением и экспонированием предметов материальной и духовной культуры, а также просветительской, издательской и популяризаторской деятельностью, реставрацией и прочим. Пусть этим вопросом занимаются компетентные службы!» — сообщили в Исаакиевском соборе.

29 октября на 10 месяцев колонии общего режима приговорили блогера Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову за фотографию на фоне храма Василия Блаженного в Москве. Девушка сидела на коленях напротив стоящего перед ней Бобиева.