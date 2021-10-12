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Петербуржец взял кредит на убийство своей бывшей жены

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© Фото: Pixabay

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Полиция задержала 54-летнего заказчика убийства своей бывшей жены, когда он передавал деньги киллеру.

Об этом утром 12 октября сообщило издание «Фонтанка.ру».

Контролер одного из городских автопарков взял кредит на убийство бывшей жены. Полиция загримировала ее и задержала заказчика, когда он передавал деньги киллеру — коллеге по работе.

54-летний мужчина заказал убийство своей бывшей жены за 1,5 миллиона, он взял деньги в банке в кредит. В результате спецоперации полиции, никто не пострадал, заказчика задержали.

Убийство его экс-жены инициировали на киностудии. Ей нарисовали раны и сфотографировали ее в багажнике. С телефона киллера, который сам заявил в полицию о планируемом преступлении, было отправлено сообщение о выполненном “заказе”. 

Вечером 11 октября контролер, который ранее передал только 500 тысяч залога, принес киллеру 1 миллион оплаты. Когда полиция его задержала, он рассказал, что экс-жена не давала ему видеться с дочерью, поэтому он решил заказать ее убийство.

 

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