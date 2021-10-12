Петербуржец взял кредит на убийство своей бывшей жены

Об этом утром 12 октября сообщило издание «Фонтанка.ру».

Контролер одного из городских автопарков взял кредит на убийство бывшей жены. Полиция загримировала ее и задержала заказчика, когда он передавал деньги киллеру — коллеге по работе.

54-летний мужчина заказал убийство своей бывшей жены за 1,5 миллиона, он взял деньги в банке в кредит. В результате спецоперации полиции, никто не пострадал, заказчика задержали.

Убийство его экс-жены инициировали на киностудии. Ей нарисовали раны и сфотографировали ее в багажнике. С телефона киллера, который сам заявил в полицию о планируемом преступлении, было отправлено сообщение о выполненном “заказе”.

Вечером 11 октября контролер, который ранее передал только 500 тысяч залога, принес киллеру 1 миллион оплаты. Когда полиция его задержала, он рассказал, что экс-жена не давала ему видеться с дочерью, поэтому он решил заказать ее убийство.