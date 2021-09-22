Петербуржца задержали по подозрению в убийстве супруги из ревности

Об этом 22 сентября сообщают правоохранительные органы Петербурга и Ленобласти.

В Петербурге 21 сентября около 20 часов из дома №15 на Коломяжском проспекте с балкона 13 этажа выпала 25-летняя женщина. Скорая и полиция зафиксировали на ее теле не менее 10 ножевых ранений.

Полиция установила личность погибшей. Ей оказалась 25-летняя психолог и сексолог, мать детей 2 и 7 лет. По предварительным данным девушку убил и выкинул из окна ее безработный муж на почве ревности.

Он сбежал с места преступления, но через час явился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК на двое суток.

За несколько недель до убийства погибшая писала в своих социальных сетях о том, что муж не доволен ее деятельностью: «ад начался, когда я начала продавать через сторис, танцевать и вообще общаться с другими людьми, когда мне стали уделять внимание, покупать у меня», — опубликовано на странице девушки.