Нелегальные мигранты подделывали алкоголь на петербургской овощебазе

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России, 29 августа было проверено более 1000 граждан, выявлены поддельные документы и нелегальный склад алкоголя.

На овощебазах в Петербурге каждый четвертый работник оказался нелегальным мигрантом. На нарушителей заведены административные дела за отсутствие документов. У одного из задержанных было найдено фальшивое удостоверение личности. На него заведено уголовное дело по статье 327 УК РФ (подделка документов).

Кроме того, на Софийской овощебазе полицейские изъяли 400 литров алкоголя без лицензии. На владельца склада заведено административное дело. Ему грозит крупный штраф.

В начале недели в Петербурге уже был рейд. Полиция проверяла в Мурино таксистов и приезжих. По итогу, был изъят алкоголь и табачная продукция — на товары не было лицензии.