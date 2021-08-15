На ж/д переезде перегона Чаща – Новинка поезд сбил автомобиль

В пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД) сообщили, что на железнодорожном переезде перегона Чаща – Новинка В Ленинградской области произошло столкновение поезда с автомобилем.

В ОЖД также отметили, что примерно в 3:48 водитель, находящийся за рулем «Лады» выехал на ж/д пути прям перед движущимся составом. Машинист поезда применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не получилось. В результате аварии пострадавших нет.

Из-за столкновения поезд №678 сообщением Великие Луки – Петербург был вынужден остановится на час, вследствие чего опоздал на Ладожский вокзал на 36 минут.