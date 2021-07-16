Власти и эксперты обсудили программы развития малых городов Ленобласти

В ходе онлайн-конференции, организованной изданиями АБН и «МК в Питере», власти Ленобласти и эксперты в сфере улучшения городской инфраструктурыв обсудили проблемы и преимущества развития малых городов Ленобласти.

Как сообщает "МК", во время эфира особое внимание уделили развитию программ господдержки и привлечение инвесторов к созданию комфортной городской среды. Большую роль в этом играют предприятия федерального значения.

Главными проблемами назвали изношенность инфраструктуры и необходимость капитального ремонта, а также объекты культурного наследия, которые находятся в аварийном состоянии. Одной из ключевых проблем в администрации Евгения Шестакова «Приморское городское поселение» считают, отток молодежи в более крупные города, что создает дефицит узкопрофильных специалистов.

"У нас в перспективе строительство больших портов, в том числе универсально-перегрузочного комплекса (УПК) "Приморск". Проблема трудоустройства стоит особенно остро, крупным предприятиям нужны квалифицированные кадры, которые пока привлекаются из других городов", — сообщил Евгений Шестаков.

Предположительно, дополнительное финансирование для развития малых городов можно будет получить за счет участия в программах и конкурсах на региональном и на федеральном уровне.

Также малым городам помогают и представители крупного бизнеса. Например, компания «Транснефть отремонтировала спортзал и выделила средства на реставрацию Дома культуры в Приморском городском поседении.

Помощник главы местной администрации Олег Лиховидов отчитался о развитии МО «Выборгский район». По его словам, за пять лет реализации проекта «Выборг – город-музей» удалось поучаствовать в 86 программах. На развитие МО было выделено 3,5 миллиарда рублей, из которых 335 миллионов рублей были направлены на создание комфортной городской среды.

Лаборант-исследователь НОЦ урбанистами и киберантропологии, ЛГУ им. А. С. Пушкина Артем Потапов отметил, что малые города в Ленобласти развиваются неплохо. Особое внимание власти уделяют экологическому развитию, в городах создают экотропы и решают вопросы озеленения региона.