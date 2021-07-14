Эксперты вместе с активистами соберутся на онлайн-конференции от АБН и «МК в Питере»

15 июля, в четверг в 11:00 пройдет онлайн конференция для экспертов и активистов, чтобы обсудить тему малых городов Ленинградской области.

Как сообщает "МК", ней примут участие представители органов власти региона, представители администраций Приморского городского поселения и Выборгского района, а также урбанисты, бизнесмены, студенты вузов и активные местные жители. Главная тема - проблемы и перспективы небольших городов в области. Также на встрече обсудят программы государственной поддержки и реновации районов, практику создания комфортной городской среды, роль и место предприятий федерального значения в развитии городов.

Администратором будет Александр Щелканов член Ленинградского Областного Отделения «Деловой России», доцент кафедры экономики СПбГЭУ. Участие в конференции также примут помощник главы администрации МО «Выборгский район» Олег Лиховидов, председатель областного Комитета по культуре и туризму Евгений Чайковский и глава администрации «Приморского городского поселения» Евгений Шестаков.