Молния в ночь на 26 июня дважды попала в ЛЭП

В Петербурге в ночь с 25 на 26 июня прошли грозы. Одна из молний попала в опору ЛЭП на юго-западе города. При этом через некоторое время молния снова попала в это же место, что привело к тотальному блэкауту района. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Так, минувшей ночью начался ливень, который накрыл весь город в праздник “Алых парусов”. Стихия особенно разошлась на юго-западе Петербурга, оставив уличное освещение без питания.

Напомним, в городе начались кратковременные дожди, местами перерастающие в грозы и ливни. В субботу, 26 июня, также ожидаются грозы и местами град. При этом воздух прогреется до +27 градусов.