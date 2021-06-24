При пожаре на подстанции «Ручьи» ТЭЦ осталась невредима

Пожар, возникший 23 июня на электроподстанции «Ручьи» не повредил оборудование Северной ТЭЦ, которое принадлежит ПАО «ТГК-1» и находится во Всеволожском районе Ленинградской области.

«Рядом с Северной ТЭЦ произошло технологическое нарушение на подстанции сетевой организации. Вследствие этого была временно нарушена схема выдачи мощности. Повреждений оборудования ТГК-1 нет», — заявили в пресс-службе генерирующей компании.

Также отметим, что 23 июня в 23:25 пожар на подстанции удалось нейтрализовать. По предварительной информации во время происшествия на подстанции во Всеволожском районе никто не пострадал.