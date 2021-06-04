В Петербурге ночная драка водителей закончилась стрельбой

Инцидент произошел в ночь на 4 июня в Красногвардейском районе Петербурга. О произошедшем рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». На пересечении проспектов Заневского и Шаумяна два водителя подрались в результате вспыхнувшего между ними конфликта.

Драка закончилась стрельбой. Один из мужчин достал пистолет, который выстрелил в ходе драки. Неожиданный выстрел заставил водителя выронить оружие. Мужчина поднял пистолет и быстро покинул место происшествия.