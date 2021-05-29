Ссора на балконе закончилась для петербургской пары падением на асфальт

На одном из балконов Петербурга разыгралась драма на глазах у горожан. Мужчина и женщина начали ссориться, а затем конфликт перерос в драку. В результате они сломали ограждения на балконе и рухнули на асфальт. Инцидент произошел утром 29 мая, в субботу, в Центральном районе города.

Как сообщают очевидцы, события разворачивались на улице Декабристов. По предварительной информации, удалось обойтись без серьезных травм. Местные жители отметили, что парочка была в нетрезвом состоянии.

В сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» очевидцы опубликовали кадры с места происшествия.