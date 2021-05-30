Выпавшие с балкона супруги находятся в больнице в тяжелом состоянии

В субботу, 29 мая, с балкона одного из домов в Центральном районе в результате ссоры супруги упали на асфальт. На данный момент муж и жена находятся в местной больнице в тяжелом состоянии. Супруги упали на асфальт с третьего этажа.

Сообщается, что врачи диагностировали у мужчины перелом позвоночника и нога, а у его жены — перелом бедра.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Центральном районе в одном из домов конфликт семейной пары перерос в драку на глаз прохожих. В итоге оба они упали с балкона прямо на асфальт. Сообщалось, что супруги во время конфликта находились в нетрезвом состоянии.