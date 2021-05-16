В Петербурге сбили пешехода, перебегавшего на «красный»

В центре Северной столицы пешеход угодил под колеса автомобиля. Инцидент произошел вблизи станции метро «Владимирская» в воскресенье, 16 мая. Об этом сообщает "Московский Комсомолец".

Известно, что пешеход решил перебежать дорогу на «красный» сигнал светофора. В результате один автомобиль пропустил нарушителя, а второй – не заметил и сбил молодого человека. Примечательно, что прохожие бросились помочь пострадавшему. Однако пешеход практически не пострадал, и помощь медиков ему не понадобилась.

Ситуации, когда пешеходы нарушают правила ПДД и попадают под колеса достаточно частые. При этом наказывают обычно автомобилистов