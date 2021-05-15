В Петербурге задержали мужчину, избившего собаку другой собакой

Правоохранительные органы задержали петербуржца после видео, на котором видно, что он бил крупную собаку более мелкой. Ему было предъявлено обвинение в мелком хулиганстве.

Видео было два. На первом мужчина бьёт собаку породы шелти собакой поменьше (болонкой). На втором видеоролике мужчина бросает маленькую болонку на кафельный пол подъезда и бьёт ее ногой.

В четверг, 13 мая к злоумышленнику домой пришли представители закона. Они составили на избившего животных протокол о мелком хулиганстве. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В квартире у мужчины, жестоко обращавшегося с собаками, кроме них нашли кошку. Животные были переданы в благотворительное учреждение "Выжить в голод и холод". Животные будут обследованы в ветклинике на предмет увечий и травм.