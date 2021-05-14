Полиция задержала петербуржца, жестоко обращавшегося с животными

В четверг, 13 мая, в Санкт-Петербурге жители Невского района стали свидетелями жестокого обращения с домашними питомцами мужчиной. В результате петербуржцы обратились в полицию. Сотрудники правоохранительных органов уже задержали живодера.

Информация в отдел полиции поступила вечером 13 мая. Петербуржцы сообщили, что мужчина мучает двух собак. Живодер держали их за шкирку: одну из них заставлял ходить на задних лапах, а второй бил первого питомца. Увидевшие данную картину местные жители незамедлительно обратились в правоохранительные органы.

Полицейские также обследовали квартиру мужчины, где также еще обнаружили у него кота. Животных мужчине больше не вернут никогда, даже несмотря на то, что отец преступника просит их забрать.

На данный момент живодер задержан. Возможно, что в дальнейшем его ждет СИЗО.