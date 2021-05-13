В Невском районе петербуржцы ищут хозяина, избивавшего собаку другой собакой

В Петербурге жители Невского района возмутились издевательством над животными во дворе одного из домов по улице Крыленко. Мужчина избивал крупную собаку другой собакой поменьше. Вероятно, он пытался научить большую собаку перемещаться на задних лапах. Инцидент заметили в четверг, 13 мая. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

Примечательно, что местные жители видят мужчину и его собак не первый раз, и в других подобных ситуациях ничего не предпринимали. На данный момент горожане активно ищут живодера и хотят привлечь его к ответственности за жесткое обращение с животными.