Подозреваемые в ограблении ветерана задержаны в Петербурге

В Петербурге полицейским удалось задержать преступников, ограбивших ветерана Великой Отечественной войны в День Победы, 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники управления МВД России по Василеостровскому району установили и задержали подозреваемых. Ими оказались два местных жителя в возрасте 26 и 18 лет», - сообщили в главке.

Напомним, нападавшие сорвали цепочку с ветерана стоимость 100 тысяч рублей. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 ("Грабеж").