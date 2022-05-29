В Колпино у задержанной за мелкое хулиганство нашли сверток с наркотиками

Днем 28 мая на улице Оружейной в Колпино задержали женщину за мелкое хулиганство. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по России по Петербургу, при личном досмотре у задержанной обнаружили сверток. Внутри оказалось более, чем полкилограмма наркотического вещества.

По факту незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических веществ возбуждено уголовное дело.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что продающую наркотики женщину задержали на проспекте Ветеранов. При себе у задержанной оказалось 19 свертков с наркотическими веществами. А в телефоне обнаружились фотографии сделанных закладок.