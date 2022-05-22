На проспекте Ветеранов задержали женщину, продающую наркотики

Сотрудники полиции задержали в Петербурге женщину, которая распространяла наркотики через мессенджеры. У подозреваемой дома нашли запрещенные вещества, а в телефоне фотографии "закладок". Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В ночь на 20 мая 44-летнюю петербурженку задержали. У нее при себе было 19 свертков из разноцветной изоленты. На них также были пояснительными надписями. Как показала экспертиза - в них содержались запрещенные вещества.

Также в квартире женщины нашли более 800 граммов различных наркотиков, упаковку и весы. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Подозреваемая была заключена под стражу.