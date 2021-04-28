Петербурженке пришлось демонтировать незаконное переостекление балкона по решению суда

28 апреля было вынесено решение по иску ТСЖ к петербурженке, которая демонтировала остекления балкона в своем доме. Женщина отказывалась мирно урегулировать ситуацию и выступала против иска.

Во время заседания доказательств согласования переостекления ответчиком предоставлено не было. Поступок женщины признали противозаконным. Суд принял решение обязать петербурженку выплатить штраф, сумма которого составит 15 000 рублей, а также демонтировать остекление и выплачивать 50 рублей в качестве неустойки каждый день до исполнения судебного решения.