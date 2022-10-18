Самовольное остекление балконов приводит к жалобам на капитальный ремонт фасадов

В Санкт-Петербурге горожане нередко жалуются в связи с возникающими проблемами во время капитального ремонта фасадов жилых домов. Причиной сложностей становится зачастую факт самовольного остекления балконов или установки кондиционеров.

По словам спикера Законодательного собрания Северной столицы Александра Бельского, жители муниципального округа «Пискаревка» обратились к жалобой на состояние фасада.

Например, дом 74 на проспекте Непокоренных выглядит весьма непрезентабельно. Так, у него откалывается плитка, а стены обшарпаны.

Однако этому положению дел есть причины. Как отмечают в Фонде капитального ремонта, рабочие не могут провести гидроизоляцию, если собственник квартиры не дает право на доступ к остекленному балкону. В связи с этим возникает вероятность того, что в квартирах на нижних этажах во время ремонта могут возникнуть проблемы.

В городе уже были случаи, когда из-за невозможности согласовать с собственниками разрешение на доступ к балкону капитальный ремонт был сорван. Об этом журналистам сообщили в Фонде капремонта.

Стоит уточнить, что Государственная административно-техническая инспекция Северной столицы уже давно предложила внести в закон об административных правонарушениях новые пункты. Так, в городском законе появились положения, в которых указывается, что гражданин за несогласованное остекление балконов будет обязан выплатить штраф до пяти тысяч рублей. Если дело коснется юридических лиц, что размер штрафа достигнет 100 тысяч рублей.

Однако горожане, которые самовольно занялись остеклением балконов в 1990-х и 2000-х годах под данный закон вряд ли попадут. Другой вопрос, когда остекление произошло после 2016 года. В данном случае к ответственности граждан и юридических лиц должна привлекать районная администрация.

Ее сотрудники могут составить исковое заявление и направить его в суд. Однако на практике таких случаев не было, ведь судебный процесс может растянуться на несколько

В случае с кондиционерами дела обстоят иначе. Недавно с помощью судебных приставов получилось демонтировать климатическое устройство в доме на улице Жуковского.

На период капитального ремонта законно установленные кондиционеры временно снимают при согласии собственника. В случае незаконной установки кондиционера собственнику предлагается два варианта. Либо жилец самостоятельно убирает технику, либо Фонд капитального ремонта снимает с себя ответственность на момент ремонтных работ за сохранность кондиционера.