В пожаре на Героев пострадало двое детей

В Петербурге загорелась двухкомнатная квартира на проспекте Героев. Огонь возник в одной из комнат и занял площадь в шесть квадратных метров. В результате пострадало двое детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС Петербургу и области.

Известно, что в двухкомнатной квартире находились дети – две девочки двух и четырех лет. Спасателям удалось достать малышек, однако они были без сознания. Врачам удалось реанимировать сестер, после этого детей госпитализировали. Медики оценивают их состояние как тяжелое.

Причину пожара предстоит установить специалистам после того, как огонь будет ликвидирован.