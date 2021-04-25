Пострадавшая при пожаре в Санкт-Петербурге девочка скончалась

Пострадавшая при случившемся пожаре в жилом доме в Санкт-Петербурге девочка двух лет скончалась. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

4-летняя сестра погибшей девочки находится сейчас в больнице, ей оказывается необходимая медицинская помощь.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности, причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью, оставление в опасности".

Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.

Пожар произошёл в двухкомнатной квартире на проспекте Героев. В результате пожара пострадали двое детей, они были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.