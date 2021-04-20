В Петербурге произошло возгорание в здании "Красного треугольника"

О пожаре на территории завода «Красный треугольник» сообщили в МЧС в 17:51.

На место происшествия прибыли сотрудники спасательных служб. Ликвидируют возгорание 15 спасателей, задействовано 4 единицы спецтехники. Горение происходит в здании. Информация о пожаре уточняется.

«Красный треугольник» - одно из старейших промышленных предприятий Петербурга. На заводе производят изделия из резины. Большая часть корпусов «Красного треугольника» полузаброшены.