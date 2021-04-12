Прокуратура начала проверку после падения автомобилей в яму

По информации, которая была предоставлена в пресс-службе городской прокуратуры, в Приморском районе Петербурга началась проверку после падения трех машин в яму.

Напомним, инцидент произошел после прорыва трубы с горячей водой у ТРК «Меркурий». В результате аварии образовалась воронка, в которую провалились автомобили.

Прокуратура Приморского района города организовала проверку по факту произошедшего. Ведомством будет проверено соблюдение ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве.