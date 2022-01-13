90 домов без тепла и два авто в яме с кипятком: итоги аварии на Гражданском проспекте

Утром четверга, 13 января, на теплосетях Калининского района Петербурга произошла авария. Трубу прорвало на Гражданском проспекте в районе станции метро «Академическая».

Как сообщает «Комсомольская Правда», в момент прорыва горячая вода растеклась по проезжей части. В промоину провалились два легковых автомобиля.

В ГУП «ТЭК СПб» уточнили, что в момент прорыва на теплосетях проводилась проверка прочности при повышенном давлении. В итоге не выдержала труба диаметром 500 миллиметров.

В настоящий момент на участке проводятся работы, из-за которых ограничили подачу тепла и горячей воды в 96 домов. Прорыв локализовали. По нормативам ремонт должны завершить за 20 часов, однако сотрудники «ТЭК СПб» стараются успеть раньше.