Глава «Дома ветеранов» арестован за взятку

В Петербурге по подозрению в получении взятки арестовали главу государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Дом ветеранов войны и труда № 1». Для Максима Щербакова избрали меру пресечения еще в марте, однако из учреждения он все еще не уволен. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Напомним, Приморский районный суд в марте назначил меру персечения для подозреваемого в виде ареста. На данный момент решается вопрос об увольнении директора из Дома ветеранов. Кроме того, Максим Щербаков по-прежнему является депутатом муниципального совета Павловска от «Единой России».