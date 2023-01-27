Судьбу бывшего директора Дома ветеранов в Санкт-Петербурге решит суд

В Санкт-Петербурге уголовное дело бывшего директора Дома ветеранов войны и труда Максима Щербакова и гендиректора компании "РоссРента" Александра Базымянского передали в суд. Оба злоумышленника получили обвинение.

В пресс-службе Следственного комитета России сообщили, напомнили, что экс-директор Дома ветеранов и гендиректор "РоссРента" были задержаны за взяточничество. В результате дело было передано в суд для рассмотрения по существу, а на имущество обвиняемых был наложен арест в размере более 36 миллионов рублей.

По версии следствия, с 2010 по 2019 годы Щербаков получал взятки от Базымянского за размещение в Доме ветеранов пенсионеров – ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда и жителей блокадного Ленинграда. После этого гендиректор похищал имущество пожилых людей, под предлогом того, что за размещение в Доме ветеранов обязательно нужно отдать свою квартиру государству. В общей сложности сумма взяток достигла 19 миллионов рублей.

За два года расследования удалось найти 25 пострадавших от действий злоумышленников пенсионеров.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в декабре сотрудники экономической полиции провели обыски по делу о коррупции в администрации Кронштадта. Тогда начальник отдела закупок попал под подозрение во взяточничестве.