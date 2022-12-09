Полиция провела обыски администрации Кронштадта по делу о коррупции

В администрации Кронштадта сотрудники экономической полиции провели обыски по делу о коррупции. Начальник отдела закупок подозревается во взяточничестве.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в пятницу, 9 декабря, сотрудники экономической полиции Главка провели обыски по в администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга и по местам проживания ее сотрудников.

Правоохранители установили, что 57-летняя начальница отдела закупок администрации, зная, что компания, с которой заключен госконтракт по реставрации чугунной ограды домов по улице Флотской, не укладывается в сроки, выступила посредницей в передаче взятки.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, частью 3 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что заместителя директора НИИ вакцин и сывороток подозревают в получении взятки в размере 30 миллионов рублей при проведении тендера на госзакупку куриных яиц.