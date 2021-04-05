Экс-начальника финансового отдела ГСУ СК арестовали по подозрению в краже

Петербургский суд арестовал экс-начальника финансово-экономического отдела ГСУ СК РФ по Петербургу Дмитрия Ковальчука, который подозревается в краже денежных средств в крупном размере.

По информации, предоставленной в объединенной пресс-службе городских судов, постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого было вынесено Октябрьским районным судом Петербурга. Сообщается, что Ковальчук был заключен под стражу еще 19 марта, однако раннее о его аресте не сообщалось.

По информации, полученной в процессе предварительного расследования, Ковальчук, находясь на посту руководителя финансово-экономического отдела ГСУ СК РФ по городу использовал свое служебное положение в целях хищения денежных средств.