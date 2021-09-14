СК завершил расследование дела о хищении средств на реставрацию консерватории в Петербурге

Об этом 14 сентября сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

В Петербурге завершено расследование уголовного дела о хищении средств, выделенных на реставрацию Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. Следственный комитет выявил кражу денежных средств на сумму 191 миллион рублей.

Реставрационная компания «Меандр» заключила контракт с госзаказчиком в лице Северо-Западной дирекции по строительству. Она должна была отреставрировать консерваторию в Петербурге. Сумма ремонта составляла 606 млн, аванс составил 191 миллион.

Гендиректор «Меандра» Елена Завадская, Евгений Ярмош и другие соучастники, по версии следствия, полностью похитили и частично легализовали деньги, на которые должны были отреставрировать консерваторию имени Римского-Корсакова.

Сейчас СК окончательно формулирует обвинение, после чего дело будет передано в суд. Елена Завадская и Евгений Ярмош уже арестованы.