В Петербурге арестован глава «Петростроя» Дмитрий Ипатов

Петербургский суд избрал меру пресечения для главы строительной компании «Петрострой» Дмитрия Ипатова в виде домашнего ареста. Об этом 4 марта сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Бизнесмен в настоящее время проходит подозреваемым по делу о хищении 6,1 млрд рублей у более чем 9 тыс. дольщиков в Петербурге Ленобласти.

«Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Ипатова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Суд следствию отказал, избрав домашний арест по 1 мая 2022 года», — говорится в опубликованном представителями суда сообщении.

По предварительной версии, подозреваемый и его соучастники из ООО «Петрострой» с июля 2016 года по август 2020-го заключили договоры долевого участия с 1398 дольщиками жилого комплекса «Ломоносовъ» и, таким образом, незаконно получили около 920 млн рублей. Свои обязательства злоумышленники при этом не выполнили, а полученные деньги похитили.