Пассажир, попавший на рельсы в метро, выжил при падении

Стали известны подробности инцидента, случившегося днем, 30 марта, в петербургском метрополитене, когда на станции метро «Электросила» на рельсы упал пассажир. Мужчину удалось достать из-под состава живым. Однако по дороге в больницу пострадавший скончался. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, пассажир оказался на рельсах в 14:10 и движение поездов на участке от «Купчино» до «Невского проспекта» было времени приостановлено. Затем спасатели достали пассажира из-под поезда. Мужчина был травмирован, но жив. На данный момент устанавливаются все детали смертельного инцидента.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о упавшем на рельсы пассажире.