На станции метро «Электросила» пассажир упал на пути

В Петербурге остановлено движение поездов на «синей ветке» метрополитена. Поезда временно не ходят от станции метро «Невский проспект» до конечной станции «Купчино». Причиной ограничения движения стало падение человека на путь. Об этом сообщает телеграм-канал «Метро Петербурга».

Инцидент произошел в 14:10 на станции петербургского метрополитена «Электросила». Пассажир упал на путь. К 14:29 петербуржца достали из-под состава. О состоянии упавшего пассажира пока не уточняется.

На данный момент движение поездов начинает восстанавливаться. В ближайшее время вторая линия петербургского метрополитена возобновит обычный режим движения поездов.