Из Петербурга появились рейсы в Варшаву

После долгого перерыва, вызванного пандемией коронавируса, авиасообщение между Россией и Польшей снова возобновлено. С 28 марта появились рейсы из Петербурга в Варшаву и обратно. об этом сообщает пресс-служба аэропорта Пулково.

«Авиакомпания LOT возобновляет перелеты между Санкт-Петербургом в Варшавой (Польша). Ближайшие рейсы планируются к выполнению 28, 29, 31 марта и 1 апреля. Перевозчик не выполнял полеты в аэропорт Пулково с марта 2020 года», - опубликовали на сайте Пулково.

Известно, что вылететь смогут только те пассажиры, которым разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.