Летевший из Петербурга в Анталию самолет был вынужден сесть в Будапеште

Самолет, совершавший перелет из Петербурга в Анталию, ошибочно прилетел в Будапешт. В итоге воздушное судно все же добралось до места назначения.

В среду, 1 марта, стало известно, что воздушный борт, летевший чартерным рейсом из Северной столицы в турецкий город Анталия, совершил посадку в Будапеште. В столицу Венгрии самолет прилетел по ошибке. Об этом сообщает телеканал 78.

В итоге рейс был завершен. В аэропорт Анталии самолет приземлился в 22:03, что было отображено на табло Turkish Airport и подтверждено самим аэропортом. Отмечается, что перевозчик вовремя не получил разрешение на пролет над территории Польши.

Из-за этого самолет был вынужден кружить воздухе в ожидании разрешения. В итоге воздушное судно село в Будапеште для дозаправки.

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