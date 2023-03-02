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Летевший из Петербурга в Анталию самолет был вынужден сесть в Будапеште

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© Фото: Baltphoto/ Вероника Овсянникова

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Самолет, совершавший перелет из Петербурга в Анталию, ошибочно прилетел в Будапешт. В итоге воздушное судно все же добралось до места назначения.

В среду, 1 марта, стало известно, что воздушный борт, летевший чартерным рейсом из Северной столицы в турецкий город Анталия, совершил посадку в Будапеште. В столицу Венгрии самолет прилетел по ошибке. Об этом сообщает телеканал 78.

В итоге рейс был завершен. В аэропорт Анталии самолет приземлился в 22:03, что было отображено на табло Turkish Airport и подтверждено самим аэропортом. Отмечается, что перевозчик вовремя не получил разрешение на пролет над территории Польши.

Из-за этого самолет был вынужден кружить воздухе в ожидании разрешения. В итоге воздушное судно село в Будапеште для дозаправки.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Пулково появится система, за счет коротой пассажиры, имея с собой только ручную кладь, смогут воспользоваться мобильными посадочными талонами. Разработка новой системы обусловлена увеличенным в 2023 году пассажиропотоком и политикой импортозамещения.

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