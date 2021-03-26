В Петербурге четырем гражданам назначили арест за поддержку протестующих в Белоруссии

Василеостровский районный суд Петербурга назначил административный арест четырем гражданам Белоруссии за организацию несогласованного мероприятия. Молодые люди собрались 24 января и демонстрировали бело-красно-белые флаги, поддерживая протесты в Белоруссии. Суд назначил им арест на срок от двух до семи суток. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Так, Юлия Штанько получила арест на семь суток, а Павел Штанько – на пять суток, Егор Мякинников задержан на двое суток и Жанна Галеева – на пять суток. Все задержанные получили административный арест.

Четверо граждан обвинены по по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").

Напомним, акция на Морской набережной состоялась в поддержку протестующих, вышедших на улицы Белоруссии после выборов президента, состоявшихся 9 августа, где победу одержал Александр Лукашенко.