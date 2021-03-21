В «Этажах» полиция задержала подростков косплейщиков в костюмах аниме из-за флага ЛГБТ

В Петербурге у входа в лофт-проект «Этажи» полицейские задержали группу подростков в аниме-костюмах. Причиной задержания стал радужный флаг в руках одного из подростков.

Известно, что подростки в костюмах косплея собрали на террасе, а затем к ним подошла девушка с радужным флагом, предложив их поснимать. Это засняли на видео и отправили в полицию. Так, администратор сообщила, что у «Этажей» происходит мероприятие, пропагандирующее ЛГБТ-сообщество.

мать одной из задержанных девочек утверждает, что подобных мероприятий не планировалось.